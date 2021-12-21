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Лавров заявил, что РФ будет воспринимать расширение НАТО как "пересечение "красных линий"

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Лавров заявил, что РФ "искренне заинтересована не допустить негативного развития событий"
Лавров заявил, что РФ "искренне заинтересована не допустить негативного развития событий"
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет воспринимать расширение НАТО как "пересечение "красных линий". Об этом он сказал 21 декабря на пресс-конференции в Сочи, пишет "Интерфакс".

По его словам, если Альянс "продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", это будет "красной линией".

Лавров заявил, что Россия "искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги".

Контекст:

Президент России Владимир Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме сообщили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на "гарантии безопасности", предложенные РФ, на следующей неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Столтенберг заявил, что НАТО "никогда не пойдет на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу", и не будет обсуждать с РФ "зоны влияния".

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Теги: Россия, США, НАТО, Сергей Лавров, МИД России
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