Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года

Об этом Столтенберг сказал 21 декабря на брифинге в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте НАТО.

"Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия – НАТО в начале следующего года, – сказал Столтенберг. – Любой диалог с Россией должен основываться на базовых принципах европейской безопасности и учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России. И это должно происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, в том числе с Украиной".

НАТО также выступает за право Украины "выбирать свой собственный путь", отметил Столтенберг.

"Эпоха сфер влияния закончилась", – добавил генсек Альянса.

По его словам, страны НАТО "имеют единую позицию и единый подход" к России, который "основан на сдерживании и обороне", а также готовности защищать друг друга.

Столтенберг говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

Генсек НАТО заявлял, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену" – будут более жесткие экономические и политические санкции, и НАТО намерено "обеспечить безопасность каждой из наших стран-участниц".