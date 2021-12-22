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Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия – НАТО в начале 2022 года

Любой диалог с Россией должен основываться на базовых принципах европейской безопасности, отметил Столтенберг
Любой диалог с Россией должен основываться на базовых принципах европейской безопасности, отметил Столтенберг
Фото: EPA

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил в начале 2022 года провести заседание Совета Россия – НАТО, чтобы обсудить наращивание РФ своих войск возле границы Украины.

Об этом Столтенберг сказал 21 декабря на брифинге в Брюсселе по итогам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чукэ. Текстовая версия мероприятия опубликована на сайте НАТО.

"Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия – НАТО в начале следующего года, – сказал Столтенберг. – Любой диалог с Россией должен основываться на базовых принципах европейской безопасности и учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России. И это должно происходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, в том числе с Украиной".

НАТО также выступает за право Украины "выбирать свой собственный путь", отметил Столтенберг.

"Эпоха сфер влияния закончилась", – добавил генсек Альянса.

По его словам, страны НАТО "имеют единую позицию и единый подход" к России, который "основан на сдерживании и обороне", а также готовности защищать друг друга.

Столтенберг говорил в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 18 декабря, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с РФ по принятию в Альянс Украины и не будет обсуждать "зоны влияния".

Генсек НАТО заявлял, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену" – будут более жесткие экономические и политические санкции, и НАТО намерено "обеспечить безопасность каждой из наших стран-участниц".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе. Соединенные Штаты планируют ответить на "гарантии безопасности", предложенные РФ, на этой неделе, писало Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

По мнению Столтенберга, диалог НАТО с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина. В МИД РФ заявили, что не собираются подключать к переговорам о "гарантиях безопасности" Украину, проект которых предполагает отказ НАТО от включения страны в Альянс.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ.

В МИД Украины в ответ на требования РФ к НАТО призвали Россию в качестве первых шагов для достижения гарантий безопасности на европейском континенте "безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата" по урегулированию конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, переговоры, агрессия, нападение, конфликт, безопасность, вступ, брифинг, заседание
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