Украине важно участвовать в саммите НАТО в Мадриде в том или ином виде – Зеленский

"Что касается членства в Альянсе. Мы считаем, по крайней мере, мы ставим такую задачу и проговаривали это – еще раз повторю – с генеральным секретарем и за кулисами, учитывая отдельные отношения с некоторыми лидерами, обсуждаем участие Украины на саммите в Мадриде, на саммите НАТО в 2022 году. Для нас самое важное, чтобы мы там присутствовали в в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой, когда или в течение какого срока, опять таки, конкретно нас видят равноправным членом Альянса", – сказал президент.

Во время конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" 21 декабря Зеленский заявлял, что Украина хочет в 2022 году получить "очень четкую временную перспективу от НАТО".