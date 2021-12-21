"Не примем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО – через 50". В 2022 году Украина хочет получить от Альянса четкую временную перспективу – Зеленский

Зеленский: Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе и вернуть Крым Фото: ЕРА

"Мы не можем принять тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО – когда-то там, через лет 50. Это всех демотивирует и тормозит. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи", – сказал президент.

По его словам, Украина в ближайшем будущем хочет присоединиться к ЕС.

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году", – подчеркнул Зеленский.