ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Не примем тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО – через 50". В 2022 году Украина хочет получить от Альянса четкую временную перспективу – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе и вернуть Крым
Зеленский: Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе и вернуть Крым
Фото: ЕРА

В 2022 году Украина хочет получить от НАТО четкую временную перспективу присоединения к Альянсу. Об этом 21 декабря на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы не можем принять тезис о ЕС через 30 лет, а НАТО – когда-то там, через лет 50. Это всех демотивирует и тормозит. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи", – сказал президент.

По его словам, Украина в ближайшем будущем хочет присоединиться к ЕС.

"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достигнуть членства в Европейском союзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 декабря заявил, что против проведения конференции с РФ для обсуждения "раздела зон влияния".

Теги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский, безопасность, Евросоюз, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь
"Секс. Вот истинное наслаждение". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару надела платье, сильно облегающее грудь
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
"Рыхлое тело и плоские ягодицы". Дана Борисова показала "честные" фото после пластической операции
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
  Влада Седан рассказала, почему рожала дочь в США, а не в Великобритании, где проживает вместе с Зинченко
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Клавдия какая большая стала, ростом с маму почти". Орбакайте показала повзрослевшую дочь
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
"Самый новогодний десерт". Рецепт без муки, яиц и выпекания
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
  Виталий Кличко рассказал о семейном статусе 45-летнего младшего брата Владимира Кличко
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
Обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях вызвали в суд
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь
"Какие шикарные мячики". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голую грудь
  Дорн: Мои кумиры детства? "На-на", Газманов, Укупник… Я не шучу
  Дорн: Мои кумиры детства? "На-на", Газманов, Укупник… Я не шучу G
Дмитрий ГОРДОН
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
"Ого! Огонь". Сопонару и Саливанчук в сильно декольтированных платьях попрыгали перед камерой
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
  "Я болел COVID-19, потом вакцинировался COVID". Нардеп Тищенко не смог ответить Осадчей, какой вакциной он привит. Видео
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
"Прелесть". Тина Кароль оголила грудь и бедро
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
Главные героини сериала "Секс в большом городе" отреагировали на скандал вокруг Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Павлик отреагировал на обвинения четвертой жены в разрушении их брака
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала оголенную спину и декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (239016)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (73825)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (63942)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (40106)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (38787)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (32370)
7
"Женщина-зажигалочка". Ребрик в прыжке показала растяжку и засветила промежность (26979)
8
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (23664)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS