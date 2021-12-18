"Общая усталость". В МИД Латвии объяснили, почему Украину не берут в Евросоюз и НАТО

"Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что, во-первых, Украина готова присоединиться, во-вторых, это принесет пользу организациям. Я думаю, что мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина. Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения", – сказал он.
По словам дипломата, есть члены Евросоюза, "которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения".
"Я понимаю, что вы не хотели бы слышать эту новость, но для вас нет другого пути, кроме как модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности", – заявил Вилумсонс.
Отвечая на вопрос о вероятности членства Украины в Альянсе, он подчеркнул, что Латвия всегда считала, что Украина заслуживает хотя бы плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
"Мы определенно чувствуем, что вы можете получить ПДЧ. Это поместит вас в своего рода "комнату ожидания", потому что ПДЧ будет следующим этапом, будет способствовать еще более тесному сотрудничеству. Но очевидно, что нам нужно коллективное решение", – объяснил замглавы МИД Латвии.
Он считает, что "решение пригласить кого-то в Альянс – политическое".
"Германия была таким примером. Она стала государством – членом НАТО, когда была разделена и часть Германии находилась под контролем иностранного государства. Если политики договорятся, ничто не помешает принять страну в НАТО", – сказал Вилумсонс.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Евросоюз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.
Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 19 августа, свидетельствую, что 64% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз.