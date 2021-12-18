"Общая усталость". В МИД Латвии объяснили, почему Украину не берут в Евросоюз и НАТО

"Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что, во-первых, Украина готова присоединиться, во-вторых, это принесет пользу организациям. Я думаю, что мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина. Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения", – сказал он.

По словам дипломата, есть члены Евросоюза, "которые чувствуют, что их общества не готовы для столь скорого расширения".

"Я понимаю, что вы не хотели бы слышать эту новость, но для вас нет другого пути, кроме как модернизировать свое общество, проводить реформы и ждать следующей возможности", – заявил Вилумсонс.

Отвечая на вопрос о вероятности членства Украины в Альянсе, он подчеркнул, что Латвия всегда считала, что Украина заслуживает хотя бы плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

"Мы определенно чувствуем, что вы можете получить ПДЧ. Это поместит вас в своего рода "комнату ожидания", потому что ПДЧ будет следующим этапом, будет способствовать еще более тесному сотрудничеству. Но очевидно, что нам нужно коллективное решение", – объяснил замглавы МИД Латвии.

Он считает, что "решение пригласить кого-то в Альянс – политическое".

"Германия была таким примером. Она стала государством – членом НАТО, когда была разделена и часть Германии находилась под контролем иностранного государства. Если политики договорятся, ничто не помешает принять страну в НАТО", – сказал Вилумсонс.