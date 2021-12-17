Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с безопасностью, "Северный поток – 2" и сотрудничество Украины с НАТО

Зеленский пригласил Джонсона в Украину в 2022 году Фото: EPA

Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации с безопасностью вокруг Украины и о высказанных недавно украинской стороной инициативах по мирному урегулированию, в частности в трехсторонней контактной группе.

"Состоялся обмен мнениями по поводу дальнейших шагов международных партнеров Украины с целью деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе", – говорится в сообщении.

Джонсон подтвердил "решительную и твердую поддержку" со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности нашего государства, отметили в пресс-службе.

"Ценим лидерство Великобритании, в частности в рамках председательства в "Группе семи", в формировании единого скоординированного ответа западных партнеров на действия РФ", – заявил Зеленский.

Также президент Украины и премьер Великобритании обсудили энергетическую безопасность и "выразили совместную позицию по поводу неприемлемости использования проекта "Северный поток – 2" в качестве оружия".

Лидеры в контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО отметили совместный подход, что третьи государства не могут блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Зеленский пригласил Джонсона в Украину в 2022 году.