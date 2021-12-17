Богдан: Сегодня я с Коломойским не общаюсь

Богдан также отказался оценивать, как изменилось влияние олигархов в Украине в период президентства Зеленского.
Тогда журналист спросил, общается ли Богдан сейчас с Коломойским.
"Нет [не общаюсь], – ответил экс-глава ОП. – Я о нем вообще ничего не думаю. Мне нет смысла о нем думать. У него столько проблем, столько неприятностей, столько судов, столько конфликтов… Чего я о нем должен думать? Пусть он сам за себя думает. Не знаю [влияет ли Коломойский на Зеленского]. Я не общаюсь ни с президентом, ни с Игорем Валерьевичем".
Богдан заявил, что его отставка, а также увольнение Руслана Рябошапки с должности генпрокурора и отставка Кабмина Алексея Гончарука на 50% являются заслугой Коломойского.
"Да. Перед Новым годом… То есть меня уволили 11 февраля [2020 года], а Кабмин – 5-го, 6-го или 9 марта. 9 марта. Это Игорь Валерьевич – он мотал ему нервы, делал истерики. И была договоренность, что "хорошо, давай всех уволим и назначим новых". Ты слышал, что он говорил в парламенте – Зеленский, – когда увольнял Кабмин? Он сказал дословно: "Да, ви грошей не берете. Но цього мало". По Фрейду. Да?" – добавил экс-глава ОП.
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.
Менее чем через месяц после отставки Богдана, 4 марте 2020 года Верховная Рада отправила в отставку Гончарука и его правительство, а на следующий день приняла постановление о недоверии Рябошапке, после чего тот был уволен.