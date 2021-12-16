"Поддержка господином Ахметовым лидера украинской оппозиции и бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, который сегодня пользуется растущей популярностью, привела к тому, что Зеленский фактически объявил войну Ахметову в ноябре, связав его с предполагаемым заговором, поддерживаемым российскими силами. Время для конфликта с Ахметовым крайне неудачно: власти не накопили уголь для электростанций и стране грозит отключение электричества. Если бы не закупки угля за рубежом ДТЭК Ахметова, Украина уже столкнулась бы с энергетическим коллапсом. Зеленскому не следовало начинать фальшивую войну дома, когда он может столкнуться с настоящей войной на своих границах", – полагает эксперт.

Он подчеркнул, что во время борьбы с Ахметовым Зеленский поддерживает приятные отношения со своим "самым видным сторонником, миллиардером Игорем Коломойским – олигархом, который поддержал его избрание и был ключевым инвестором президентской телекомпании". Автор добавил, что Коломойский пользуется льготами: недавно принятый закон о налогообложении недр не коснулся марганца, которым владеет Коломойский, но налог на железную руду, добычей которой занимаются предприятия Ахметова, увеличился.

Шиэн убежден, что США должны гарантировать: их поддержка Украины не приведет к слепому принятию политики Зеленского, которая может подорвать достигнутый за 30 лет прогресс.

"Нет сомнений в том, что влияние олигархов в политике Украины чрезмерно и требует внимания. Но политика "деолигархизации", проводимая Зеленским, отдает субъективизмом, и это ложный крестовый поход, порожденный обидой. То, что правила меняются для всех, за исключением покровителей Зеленского, говорит о многом, – отметил аналитик. – Но одно можно сказать наверняка: если Зеленский продолжит продвигать ханжеское законодательство, которое является неискренним, его политика помешает проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный пожар, что потребует вмешательства США и Европы. Официальным лицам США следует обратить на это внимание, пока не стало слишком поздно".