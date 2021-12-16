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Политика "деолигархизации" Зеленского отдает субъективизмом: правила меняются для всех, за исключением его покровителей – американский аналитик

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Во время борьбы с Ахметовым Зеленский поддерживает приятные отношения со своим "самым видным сторонником, миллиардером Игорем Коломойским", пишет исполнительный директор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора
Во время борьбы с Ахметовым Зеленский поддерживает приятные отношения со своим "самым видным сторонником, миллиардером Игорем Коломойским", пишет исполнительный директор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора
Фото: President Of Ukraine / Flickr

Администрация президента Украины Владимира Зеленского нацелилась на бизнесмена Рината Ахметова, одновременно не решаясь действовать против Игоря Коломойского, на которого в связи с коррупцией наложили санкции США, написал 14 декабря в колонке для The Washington Times исполнительный директор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора Айван Саша Шиэн.

"Поддержка господином Ахметовым лидера украинской оппозиции и бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, который сегодня пользуется растущей популярностью, привела к тому, что Зеленский фактически объявил войну Ахметову в ноябре, связав его с предполагаемым заговором, поддерживаемым российскими силами. Время для конфликта с Ахметовым крайне неудачно: власти не накопили уголь для электростанций и стране грозит отключение электричества. Если бы не закупки угля за рубежом ДТЭК Ахметова, Украина уже столкнулась бы с энергетическим коллапсом. Зеленскому не следовало начинать фальшивую войну дома, когда он может столкнуться с настоящей войной на своих границах", – полагает эксперт.

Он подчеркнул, что во время борьбы с Ахметовым Зеленский поддерживает приятные отношения со своим "самым видным сторонником, миллиардером Игорем Коломойским – олигархом, который поддержал его избрание и был ключевым инвестором президентской телекомпании". Автор добавил, что Коломойский пользуется льготами: недавно принятый закон о налогообложении недр не коснулся марганца, которым владеет Коломойский, но налог на железную руду, добычей которой занимаются предприятия Ахметова, увеличился.

Шиэн убежден, что США должны гарантировать: их поддержка Украины не приведет к слепому принятию политики Зеленского, которая может подорвать достигнутый за 30 лет прогресс. 

"Нет сомнений в том, что влияние олигархов в политике Украины чрезмерно и требует внимания. Но политика "деолигархизации", проводимая Зеленским, отдает субъективизмом, и это ложный крестовый поход, порожденный обидой. То, что правила меняются для всех, за исключением покровителей Зеленского, говорит о многом, – отметил аналитик. – Но одно можно сказать наверняка: если Зеленский продолжит продвигать ханжеское законодательство, которое является неискренним, его политика помешает проведению необходимых реформ. Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный пожар, что потребует вмешательства США и Европы. Официальным лицам США следует обратить на это внимание, пока не стало слишком поздно".

Контекст:

11 ноября "Украинская правда", ссылаясь на источники в окружении Ахметова, написала, что отношения бизнесмена и Зеленского начали портиться после принятия закона об олигархах. По данным издания, на ухудшение отношений также повлияла манера общения, которую представители Офиса президента позволяли себе в разговорах с Ахметовым и его командой.

Бизнесмен назвал неправдой сообщения о том, что представители ОП в разговорах с ним и его командой позволили себе такую манеру общения, которая привела к ухудшению отношений. "Я со всеми общаюсь уважительно и с собой никому не позволю говорить по-хамски", – подчеркнул Ахметов.

24 ноября конфликт между командой президента и Ахметовым обострился. Нардепы от пропрезидентской силы "Слуга народа" заявили о решении бойкотировать телеканалы "Украина" и "Украина 24", которые принадлежат бизнесмену. Парламентарии обвинили каналы в распространении фейков, манипуляций и "публичных безосновательных оскорблениях тех, кто мешает олигарху". "Никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества для лоббирования бизнес-политических интересов собственников", – сказано в заявлении. 

В "Медиа Группе Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Украина 24", ответили, что журналисты этих СМИ соблюдают стандарты и принципы свободы слова. В медиагруппе отметили, что телеканалы не могут замалчивать важные темы, в том числе относительно спецоперации по задержанию вагнеровцев и офшоров президента. 

В ходе пресс-марафона 26 ноября Зеленский заявил, что на начало декабря якобы готовился государственный переворот с участием Ахметова. "У нас есть не только агентурная информация, но и звуковая информация, где, скажем так, представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине", – сказал он. Зеленский назвал это "подставой Ахметова". "Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", – добавил президент.

Ахметов назвал обвинения Зеленского "сплошной ложью". Он пообещал и дальше "защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова". "И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", – заявил бизнесмен.

Теги: США, Ринат Ахметов, коррупция, оппозиция, экономика, Администрация Президента, бизнес, демократия, Игорь Коломойский, реформы, политика, Владимир Зеленский, олигархи, государственный переворот, власть
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