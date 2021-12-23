В Вашингтоне готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в январе

США еще не назначили дату и место проведения переговоров с РФ, отметили в Белом доме Фото: EPA

"Мы заявили, как публично, так и правительству России, что готовы встретиться в начале января. Мы еще не назначили дату и место проведения этих переговоров", – сказал он.

На переговорах США предметно ответят на предложения РФ, добавил чиновник.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Президент России Владимир Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции он выразил надежду, что возможный в начале января старт переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности" позволил бы сторонам двигаться вперед в этом вопросе, писало ТАСС.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, некоторые из предложений России в проектах договоров о "гарантиях безопасности" "явно неприемлемы". США не примут часть требований России, в частности – по НАТО, подчеркнули в Белом доме.