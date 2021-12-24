Кулеба: Сдерживание – единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскалацию

По его словам, мир, безопасность и стабильность в Европе "не защитят себя".

"Наши своевременные и совместные действия позволят защитить их. Сдерживание – единственная правильная стратегия, которая заставит Россию пойти на деэскалацию. Ее основой являются реалистическое понимание угроз и решительность к совместным проактивным действиям", – заявил министр.

Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити. Стримування — єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію. Її основою є реалістичне розуміння загроз і рішучість до спільних проактивних дій.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".