В МИД РФ вызвали украинского дипломата из-за брошенного в Генконсульство России во Львове "коктейля Молотова"

"В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств", – говорится в заявлении.
Также Генконсульство РФ направило ноту в региональное представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области "с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных".
В МИД заявили, что ожидают от Украины "извинений за невыполнение обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения". Также в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что инцидент "стал следствием нагнетания русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к РФ".
В ночь на 24 декабря в забор Генерального консульства РФ во Львове минувшей ночью бросили "коктейль Молотова". Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В результате инцидента никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен, сообщили в полиции.