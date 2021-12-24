В забор консульства РФ во Львове ночью бросили "коктейль Молотова"

"Сегодня около 3.00 неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В результате инцидента никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению уголовного преступления", – отметили в полиции.