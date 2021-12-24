Сладкая заноза войны со всем миром давно сидит в главном мозгу Кремля – Невзоров

В документе, который должен вступить в силу 1 февраля 2022 года, прописано, в частности, как следует проводить захоронения 1000 погибших в течение трех суток.

Публицист отметил, что знакомился с этим "стандартом" еще два года назад.

"Слили это легко, потому что, как гласит знаменитая пословица, "трое могут сохранить секрет, только если двое из них мертвы". И вот поскольку они все были не мертвы, не сохранили. И вот теперь наконец этот документ представлен широкой публике. Граждане России имеют право знать, где и как их будут укладывать. Это могло бы вызвать панику, но тем не менее никакой паники не вызвало. Страна, что удивительно, уже свыклась с мыслью о войне. Эта мысль перестала шокировать. И эти уши будущей войны то там, то тут обязательно вылезают", – сказал Невзоров.

Он считает, что "одной из самых востребованных профессий будет бульдозерист, потому что такого рода захоронения без бульдозеров невозможно обеспечить".

"Судя по тому, как долго этот документ готовился, вот эта сладкая заноза войны со всем миром – она давно сидит в главном мозгу Кремля. И мы просто наблюдаем процесс развертывания этого величавого замысла. То есть это не минутное настроение, это не порыв. Это давно и тщательно вынашиваемая мысль. И сворачивать с военной тропы наш пылитель швабр, по-моему, не собирается", – объяснил публицист.