Сладкая заноза войны со всем миром давно сидит в главном мозгу Кремля – Невзоров

В документе, который должен вступить в силу 1 февраля 2022 года, прописано, в частности, как следует проводить захоронения 1000 погибших в течение трех суток.
Публицист отметил, что знакомился с этим "стандартом" еще два года назад.
"Слили это легко, потому что, как гласит знаменитая пословица, "трое могут сохранить секрет, только если двое из них мертвы". И вот поскольку они все были не мертвы, не сохранили. И вот теперь наконец этот документ представлен широкой публике. Граждане России имеют право знать, где и как их будут укладывать. Это могло бы вызвать панику, но тем не менее никакой паники не вызвало. Страна, что удивительно, уже свыклась с мыслью о войне. Эта мысль перестала шокировать. И эти уши будущей войны то там, то тут обязательно вылезают", – сказал Невзоров.
Он считает, что "одной из самых востребованных профессий будет бульдозерист, потому что такого рода захоронения без бульдозеров невозможно обеспечить".
"Судя по тому, как долго этот документ готовился, вот эта сладкая заноза войны со всем миром – она давно сидит в главном мозгу Кремля. И мы просто наблюдаем процесс развертывания этого величавого замысла. То есть это не минутное настроение, это не порыв. Это давно и тщательно вынашиваемая мысль. И сворачивать с военной тропы наш пылитель швабр, по-моему, не собирается", – объяснил публицист.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".
В Белом доме заявили 23 декабря, что США готовы провести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года.