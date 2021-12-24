Президент Эстонии заявил, что "не может быть и речи" об обсуждении российских гарантий безопасности

Карис: Если бы кто-то знал, чего хочет Россия, вопрос был бы решен Фото: ЕРА

"Если мы начнем их обсуждать один за другим, я думаю, у нас возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией в какой-то момент должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но обсуждать эти моменты, думаю, – не может быть и речи", – сказал он.

По словам Кариса, "если бы кто-то точно знал, чего хочет Россия, вопрос обязательно был бы решен".

"Мы должны быть осторожны. [...] Не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно иметь дело со сдерживанием", – считает президент Эстонии.