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Президент Эстонии заявил, что "не может быть и речи" об обсуждении российских гарантий безопасности

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Карис: Если бы кто-то знал, чего хочет Россия, вопрос был бы решен
Карис: Если бы кто-то знал, чего хочет Россия, вопрос был бы решен
Фото: ЕРА

"Не может быть и речи" об обсуждении выдвинутых Россией требований о гарантиях безопасности. Об этом президент Эстонии Алар Карис заявил Эстонскому общественному телевидению в интервью, которое было опубликовано 23 декабря.

"Если мы начнем их обсуждать один за другим, я думаю, у нас возникнет проблема. В конце концов, отношения с Россией в какой-то момент должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но обсуждать эти моменты, думаю, – не может быть и речи", – сказал он.

По словам Кариса, "если бы кто-то точно знал, чего хочет Россия, вопрос обязательно был бы решен".

"Мы должны быть осторожны. [...] Не думаю, что кого-то следует бояться, просто нужно иметь дело со сдерживанием", – считает президент Эстонии.

Контекст:

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам президент РФ Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "нагло обманули". НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

В Белом доме заявили 23 декабря, что США готовы провести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года.

Теги: Россия, НАТО, Эстония, переговоры, безопасность, Алар Карис
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