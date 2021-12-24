США вместе с НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности – посол Салливан

"Мы готовы вступить в диалог и дискуссию с российской стороной, но российские власти точно знают из опыта своих отношений с США на протяжении десятилетий и с президентом [Джо] Байденом в частности, что у нас есть фундаментальные ценности, по поводу которых мы не пойдем на компромисс, – отметил дипломат. – Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам".

Журналист издания спросила Салливана, готовы ли США и НАТО предоставить Москве юридически обязывающие гарантии безопасности, чего требует российский президент Владимир Путин.

"США не готовы просто взять и подписать эти документы... Я надеюсь и ожидаю, что это будет диалог, а не просто ситуация, в которой одна сторона требует гарантий. НАТО, Соединенные Штаты и другие страны будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая, как я уже сказал, на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир. Но Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами готовы к диалогу и с нетерпением ждут этого разговора", – резюмировал американский посол.

В Белом доме заявили 23 декабря, что США готовы провести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" в январе 2022 года.