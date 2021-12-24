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49% украинцев считают реальной угрозу военного вторжения России – опрос

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Более 41% опрошенных украинцев не верят, что Россия нападет на Украину
Более 41% опрошенных украинцев не верят, что Россия нападет на Украину
Фото: depositphotos.com

49,2% украинцев считают, что угроза военного вторжения Российской Федерации в Украину реальна, 41,4% полагают, что нападения не будет. Это следует из результатов опроса Киевского международного института социологии, обнародованных 24 декабря.

Согласно исследованию, недостаточными дипломатические и оборонные усилия властей по предотвращению российского вторжения считают 57,8% опрошенных, достаточными – 27,1%.

Диаграмма: kiis.com.ua
Диаграмма: kiis.com.ua

39,2% украинцев полагают, что выполнение требования президента РФ Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность нашей страны, 29,7% считают, что это, наоборот, усилит безопасность в связи с тем, что ослабит агрессивность Путина.

Диаграмма: kiis.com.ua
Диаграмма: kiis.com.ua

Опрос проводился 13–16 декабря методом телефонных интервью, было опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, соцопрос, агрессия, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, КМИС
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