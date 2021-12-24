49% украинцев считают реальной угрозу военного вторжения России – опрос

Более 41% опрошенных украинцев не верят, что Россия нападет на Украину Фото: depositphotos.com

Согласно исследованию, недостаточными дипломатические и оборонные усилия властей по предотвращению российского вторжения считают 57,8% опрошенных, достаточными – 27,1%.

Диаграмма: kiis.com.ua

39,2% украинцев полагают, что выполнение требования президента РФ Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность нашей страны, 29,7% считают, что это, наоборот, усилит безопасность в связи с тем, что ослабит агрессивность Путина.

Диаграмма: kiis.com.ua

Опрос проводился 13–16 декабря методом телефонных интервью, было опрошено 1203 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.