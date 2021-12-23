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Глава МИД Великобритании осудила Россию за агрессивные высказывания в адрес Украины и НАТО

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Любое российское вторжение будет серьезной стратегической ошибкой, заявила Трасс
Любое российское вторжение будет серьезной стратегической ошибкой, заявила Трасс
Фото: EPA

Великобритания осуждает Российскую Федерацию в связи с резкими высказываниями российского президента Владимира Путина во время пресс-конференции 23 декабря в адрес Украины и НАТО. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, опубликованном на ее странице в Twitter.

"Я осуждаю агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля в адрес Украины и НАТО. НАТО – оборонительный альянс, а Украина продолжает проявлять похвальное воздержание перед лицом российских провокаций и агрессии", – сказано в заявлении.

Трасс убеждена, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму недопустимо.

"Любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и встретило бы противодействие, включая согласованные санкции с нашими союзниками, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России. Великобритания непоколебимо поддерживает Украину", – заявила она.

По словам Трасс, единственный выход из нынешней ситуации для России – это диалог, и она приветствовала тот факт, что Россия дала понять, что готова начать переговоры в январе 2022 года.

Контекст:

Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции в очередной раз заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули – пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Мы же говорили: "Не надо этого делать. Вы нам обещали этого не делать". А нам говорят: "А где это написано на бумажке?" Нету этого, ну и все, идите вы подальше", – сказал глава Кремля.

На вопрос журналистки Sky News, может ли он безоговорочно гарантировать, что Россия не вторгнется в Украину или любое другое суверенное государство, Путин сообщил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров о продвижении НАТО на восток, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. "Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – отметил он. 

Также он сказал, что выполнение Минских соглашений – единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе, но Украина "не хочет выполнять" соглашения и готовит "третью военную операцию". "И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, будут санкции", – сказал президент РФ.

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