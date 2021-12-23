Глава МИД Великобритании осудила Россию за агрессивные высказывания в адрес Украины и НАТО

"Я осуждаю агрессивную и подстрекательскую риторику Кремля в адрес Украины и НАТО. НАТО – оборонительный альянс, а Украина продолжает проявлять похвальное воздержание перед лицом российских провокаций и агрессии", – сказано в заявлении.

Трасс убеждена, что наращивание российской военной мощи на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму недопустимо.

"Любое российское вторжение было бы серьезной стратегической ошибкой и встретило бы противодействие, включая согласованные санкции с нашими союзниками, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России. Великобритания непоколебимо поддерживает Украину", – заявила она.

По словам Трасс, единственный выход из нынешней ситуации для России – это диалог, и она приветствовала тот факт, что Россия дала понять, что готова начать переговоры в январе 2022 года.

Our support for Ukraine is unwavering. The UK * calls for Russia to de-escalate the current situation on the Ukraine border. Dialogue is the only way to solve this. My statement * pic.twitter.com/MQnlYNtReM — Liz Truss (@trussliz) December 23, 2021