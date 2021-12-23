Путин заявил, что Зеленский попал под влияние "нациков"

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежний руководитель, под влияние радикальных элементов. Как на Украине говорят – нациков", – сказал Путин.

Он уверил, что Россия хочет выстроить добрососедские отношения з Украиной.

"Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учетом того, что они делают? Ну практически невозможно", – сказал президент РФ.