Зеленский: Мы не боимся встречи с РФ в любом формате и с любыми партнерами

"Президент Российской Федерации [Владимир Путин] для меня – не бог, чтобы в него верить или нет. Считаю, мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи. Я вижу, что есть "Нормандия" отдельно от "Нормандии". Видите, все-таки не отменяя "Нормандию", с которой сейчас мощно работает президент Франции [Эммануэль Макрон] – говорил с Путиным, говорил со мной, сейчас снова с президентом России разговаривает... То есть мы вместе с ним общаемся", – сказал он.

Зеленский отметил, что к переговорам также привлекают нового канцлера Германии Олафа Шольца.

"Есть "Нормандия" отдельно. Есть общение президента США с президентом России. Я знаю, что на разных уровнях проходят разговоры советников по безопасности обоих государств. И мы получаем информацию. И у нас есть разные разговоры. Там ведется многовекторный разговор", – сказал он.

По словам Зеленского, украинская сторона открыто говорит о готовности к диалогу.

"Нам надо, чтобы российская сторона сказала, что они готовы... Все месседжи публичны. Мы открыто говорим, мы готовы встречаться с Российской Федерацией. Мы этого не боимся. В любом формате, с любыми нашими партнерами, чтобы никто не обиделся. Но я на обиды в последнюю очередь смотрю, потому мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, все равно, в каком формате. Надо готовность", – заявил украинский президент.

Он сказал, что его администрация и администрация президента РФ разговаривают о том, какой может быть повестка встречи.

"Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по поводу сложных документов и так далее, то я буду прямо ему звонить", – заявил глава государства.