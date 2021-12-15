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Зеленский назвал "Северный поток – 2" "серьезнейшим инструментом" для встречи с Путиным

Зеленский (на фото) отметил, что по вопросу "Северного потока 2" беседовал с Шольцем
Зеленский (на фото) отметил, что по вопросу "Северного потока – 2" беседовал с Шольцем
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Брюсселе 15 декабря, что газопровод "Северный поток – 2" есть "серьезнейшим инструментом" для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

Глава государства отметил, что по вопросу трубопровода он беседовал в среду с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"И я считаю, что это не санкции, а сильный шаг, чтобы этот вопрос, а это вопрос безопасности в нашем случае. Я даже не говорю про энергетическую безопасность Европы и т. д. Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с РФ. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же самого "Минска" или другие шаги по окончанию военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Шольц "по крайней мере" выслушал предложение.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1404330246660455/

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

В настоящее время организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется, говорил 14 декабря Кулеба.

"Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", – подчеркнул министр.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

ОГТСУ сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" отмечала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока – 2". В компании "Оператор ГТС Украины" допустили, что "Газпром" попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Новоназначенная глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что "Северный поток – 2" пока не может быть одобрен из-за несоответствия энергетическому праву Европейского союза.

Агентство Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что, если Путин хочет увидеть поставки газа по "Северному потоку – 2", возможно, он не рискнет вторгнуться в Украину.

Теги: Россия, Германия, Украина, санкции, Москва, Донбасс, ФРГ, переговоры, агрессия, газопровод, Владимир Зеленский, конфликт, президент, безопасность, Северный поток – 2, встреча, брифинг, давление, Олаф Шольц
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