Зеленский назвал "Северный поток – 2" "серьезнейшим инструментом" для встречи с Путиным

Зеленский (на фото) отметил, что по вопросу "Северного потока – 2" беседовал с Шольцем Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил, что по вопросу трубопровода он беседовал в среду с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"И я считаю, что это не санкции, а сильный шаг, чтобы этот вопрос, а это вопрос безопасности в нашем случае. Я даже не говорю про энергетическую безопасность Европы и т. д. Это, в принципе, серьезнейший инструмент для разговора с РФ. И я считаю, очень справедливый инструмент, который сегодня, в принципе, находится в руках некоторых политиков Европы, где канцлер Шольц играет активную, одну из важных ролей. Я бы благодаря такому инструменту, мы с ним говорили, мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении того же самого "Минска" или другие шаги по окончанию военного конфликта на востоке нашей страны могли бы быть решены", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Шольц "по крайней мере" выслушал предложение.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

В настоящее время организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется, говорил 14 декабря Кулеба.

"Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе", – подчеркнул министр.