Президент обсудил с Шольцем евроинтеграцию Украины и энергетическую безопасность

Зеленский встретился с Шольцем в Брюсселе Фото: president.gov.ua

Зеленский поздравил Шольца с избранием на пост канцлера.

"Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины", – заявил он.

Президент выразил надежду, что новое правительство Германии поддержит европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.

Также Зеленский и Шольц обсудили энергетическую безопасность.

"Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года", – сказал глава государства.

Зеленский пригласил Шольца посетить Украину.