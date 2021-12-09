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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в ФРГ призвал правительство Шольца обеспечить "холодный душ" России, которая готовится к войне

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Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство Шольца, отметил Мельник
Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство Шольца, отметил Мельник
Фото: EPA

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца обеспечить РФ "холодный душ" из-за ее планов вторжения в Украину. Об этом Мельник сказал в комментарии Berliner Zeitung, опубликованном 8 декабря.

Мельник отметил, что Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство и надеется на "мощный голос из Берлина, способный обеспечить холодный душ" Москве, которая "готовится к войне".

По словам посла, Украина ожидает "сильной дипломатической инициативы" от Шольца не только "для предотвращения новой угрозы войны в Европе, но и для прекращения оккупации Крыма и Донбасса, которая продолжается с 2014 года".

Мельник призывал главу правительства ФРГ созвать в Берлине нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе в следующие несколько недель, чтобы вернуть президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.

В то же время Киев призывает новое правительство Германии опубликовать "каталог жестких и болезненных карательных мер" против России, включая газопровод "Северный поток – 2", если Путин, несмотря на все предупреждения, решится на войну РФ против Украины, подчеркнул Мельник.

9 декабря в Бундестаге ФРГ прошли экстренные слушания относительно наращивания войск РФ возле границы Украины. В парламенте Германии пригрозили России "сверхмощными" новыми санкциями в случае вторжения в Украину, отметил Мельник.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

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