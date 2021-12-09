Посол Украины в ФРГ призвал правительство Шольца обеспечить "холодный душ" России, которая готовится к войне

Мельник отметил, что Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство и надеется на "мощный голос из Берлина, способный обеспечить холодный душ" Москве, которая "готовится к войне".

По словам посла, Украина ожидает "сильной дипломатической инициативы" от Шольца не только "для предотвращения новой угрозы войны в Европе, но и для прекращения оккупации Крыма и Донбасса, которая продолжается с 2014 года".

Мельник призывал главу правительства ФРГ созвать в Берлине нормандский саммит по урегулированию ситуации на Донбассе в следующие несколько недель, чтобы вернуть президента РФ Владимира Путина за стол переговоров.

В то же время Киев призывает новое правительство Германии опубликовать "каталог жестких и болезненных карательных мер" против России, включая газопровод "Северный поток – 2", если Путин, несмотря на все предупреждения, решится на войну РФ против Украины, подчеркнул Мельник.

9 декабря в Бундестаге ФРГ прошли экстренные слушания относительно наращивания войск РФ возле границы Украины. В парламенте Германии пригрозили России "сверхмощными" новыми санкциями в случае вторжения в Украину, отметил Мельник.