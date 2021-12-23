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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности – МИД

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В МИД Украины заявили о преданности политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта
В МИД Украины заявили о преданности политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта
Фото: depositphotos

Заявление президента России Владимира Путина о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности. Об этом 23 декабря в комментарии "Украинской правде" заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Заявление президента России о якобы подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе не соответствует действительности. Украина стремится исключительно к миру", ­– сказал спикер МИД Украины.

Он добавил, что постоянные усилия руководства Украины сдвинуть с места процесс мирного урегулирования прежде всего в нормандском формате ярко иллюстрируют преданность государства политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта.

Николенко рассказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и украинская делегация в ТКГ проделали "титаническую работу", чтобы добиться на заседании 22 декабря возобновления режима прекращения огня.

МИД Украины призвал Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей по прекращению огня и завершению вооруженного конфликта на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". 

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

22 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в 200-километровой зоне возле границы Украины находится 122 тыс. российских военных

На пресс-конференции 23 декабря Путин заявил, что выполнение Минских соглашений – единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе, но Украина "не хочет выполнять" соглашения. "Создается впечатление, что готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, будут санкции", ­– сказал президент РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД, МИД Украины, война в Украине, война на Донбассе, Олег Николенко, Андрей Ермак, ТКГ
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