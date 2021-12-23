"Плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию". Путин обвинил Запад в отсутствии качественной мобильной связи в Крыму

"Это понятно, с чем связано. С санкциями, которые вводят наши западные "партнеры" против крымчан и против Крыма. Я уже говорил – странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то значит, крымчане и Крым – жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле, на референдуме, то это проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один – плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы", – заявил Путин.

Он заверил, что вопрос налаживания качественной мобильной связи будет решаться, приведя в пример решение, по его словам, проблемы водоснабжения и энергообеспечения в Крыму.

"Мы будем реагировать. Так же, как решили – не до конца, но мы решим эти вопросы – с водоснабжением, как решили вопрос энергообеспечения, электричества, развития инфраструктуры городов, и не прибрежных городов Крыма, будем продолжать строить лечебные заведения, детские сады, школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного. Мы обязательно на системной основе будем решать все проблемы Крыма. Что касается мобильной связи – мы найдем способ, чтобы обеспечить людей. Там есть вопросы с доходами населения, я знаю это, с уровнем заработной платы, уровнем цен. Все будем решать – постепенно и уверенно. Надеюсь, крымчане это чувствуют уже сегодня", – сказал Путин.