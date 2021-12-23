"Плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию". Путин обвинил Запад в отсутствии качественной мобильной связи в Крыму

"Это понятно, с чем связано. С санкциями, которые вводят наши западные "партнеры" против крымчан и против Крыма. Я уже говорил – странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то значит, крымчане и Крым – жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России, вернулись в Россию по собственной воле, на референдуме, то это проявление демократии. Что, кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один – плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы", – заявил Путин.
Он заверил, что вопрос налаживания качественной мобильной связи будет решаться, приведя в пример решение, по его словам, проблемы водоснабжения и энергообеспечения в Крыму.
"Мы будем реагировать. Так же, как решили – не до конца, но мы решим эти вопросы – с водоснабжением, как решили вопрос энергообеспечения, электричества, развития инфраструктуры городов, и не прибрежных городов Крыма, будем продолжать строить лечебные заведения, детские сады, школы, будем заниматься реновацией жилья, в том числе аварийного. Мы обязательно на системной основе будем решать все проблемы Крыма. Что касается мобильной связи – мы найдем способ, чтобы обеспечить людей. Там есть вопросы с доходами населения, я знаю это, с уровнем заработной платы, уровнем цен. Все будем решать – постепенно и уверенно. Надеюсь, крымчане это чувствуют уже сегодня", – сказал Путин.
Россия оккупировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
С декабря 2015 года Крым снабжается электроэнергией за счет собственной генерации, а также по энергомосту из Кубани, на котором периодически происходят аварии.
После аннексии Крыма Россией остров покинули все украинские операторы связи. Оператор "МТС Украина" был отключен в оккупированном Россией Крыму 6 августа 2014 года. В Крыму в то время уже продавали стартовые пакеты "МТС – Кубань" и "WIN mobile".
Из-за аннексии Крыма страны Запада ввели ряд санкций, в том числе запрещающих экспорт телекоммуникационных технологий в Крым, сообщало "Радіо Свобода".
В июне 2016 года на аннексированном полуострове начал свою работу мобильный оператор "Волна Мобайл". Его запустила компания "КТК Телеком". В том же году на полуострове запустили "Крымтелеком".
В Севастополе в 2017 году начал функционировать "Севмобайл".
Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь, пишет "Радио Свобода".