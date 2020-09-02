Путин пообещал дать воду оккупированному Севастополю

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что поручит правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя в аннексированном Крыму.

2 сентября президент России Владимир Путин на встрече с так называемым временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал профинансировать решение проблемы с водоснабжением города. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Развожаева, проблема с водоснабжением Крыма системная, но особенно обострилась в этом году, в частности, из-за жаркой, засушливой погоды. Он уточнил, что в базовом Чернореченском водохранилище в настоящий момент отметка воды опускается, то есть воды хватит до конца года. Однако если такая ситуация будет сохраняться, то Севастополь будет в очень тяжелом состоянии, сказал представитель оккупантов.