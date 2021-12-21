Подготовка к возможному вторжению российских войск: в Киеве начнут включать сирены

О датах и времени включения сирен КГГА обещает сообщать в соцсетях Фото: depositphotos.com

По информации КГГА, в столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. О датах и времени включения сирен власти обещают сообщать заблаговременно в соцсетях или на сайте столичной горгосадминистрации.

Замглавы КГГА по муниципальной безопасности Андрей Крищенко сообщал в интервью "Бабелю", что столичные власти готовятся к возможному вторжению российских войск. В рамках этой подготовки проверяются бомбоубежища, готовятся учения с оповещением населения на случай ракетных обстрелов или бомбардировки.

Ранее в КГГА создали интерактивную карту, на которой показаны бомбоубежища с адресами и номерами телефонов.

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