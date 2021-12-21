США готовы предоставить Украине еще больше оборонительных средств в случае вторжения РФ – Госдепартамент

По ее словам, Вашингтон продолжит направлять военное оборудование и предметы снабжения Украине в предстоящие недели и месяцы. А в случае вторжения РФ в Украину США готовы предоставить Киеву дополнительные оборонительные средства сверх тех, которые Штаты уже предоставляют, отметила Донфрид.

На прошлой неделе, накануне визита в Москву, Донфрид посетила Киев. Она встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Американская сторона подтвердила непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против Украины, сообщили в МИД.

В Москве Донфрид были переданы проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США и Россией и НАТО, их 17 декабря опубликовал МИД РФ.

Так, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Проект договора между РФ и НАТО уточняет, что Россия и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

После визитов в Киев и Москву Донфрид посетила Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.