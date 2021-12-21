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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США готовы предоставить Украине еще больше оборонительных средств в случае вторжения РФ – Госдепартамент

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США продолжат передавать Украине военное оборудование, отметила Донфрид
США продолжат передавать Украине военное оборудование, отметила Донфрид
Фото: state.gov

Соединенные Штаты расширят объемы военной помощи Украине в случае вторжения России на ее территорию. Об этом 21 декабря в ходе телефонного брифинга заявила журналистам помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, пишет Reuters.

По ее словам, Вашингтон продолжит направлять военное оборудование и предметы снабжения Украине в предстоящие недели и месяцы. А в случае вторжения РФ в Украину США готовы предоставить Киеву дополнительные оборонительные средства сверх тех, которые Штаты уже предоставляют, отметила Донфрид.

На прошлой неделе, накануне визита в Москву, Донфрид посетила Киев. Она встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Американская сторона подтвердила непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против Украины, сообщили в МИД.

В Москве Донфрид были переданы проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией и США и Россией и НАТО, их 17 декабря опубликовал МИД РФ.

Так, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Проект договора между РФ и НАТО уточняет, что Россия и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

После визитов в Киев и Москву Донфрид посетила Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрено $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон правительства стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. Соглашение, в частности, предусматривало выделение Украине дополнительных $60 млн.

В документе говорилось, что американская помощь будет включать бронебойные системы Javelin и прочее оборонительное летальное и нелетальное оборудование, "которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии".

Первая партия в рамках дополнительной помощи прибыла в Украину 10 октября, вторая – 18 октябрятретья – 22 октябрячетвертая – 14 ноября.

В оборонном бюджете США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине.

По словам Кулебы, Соединенные Штаты являются ведущим партнером Украины в оборонной сфере.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд.

Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, Вашингтон, вооружение, агрессия, помощь, вторжение, безопасность, брифинг, Карен Донфрид
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