В случае вторжения России на территорию Украины последствия будут беспрецедентными – экс-чиновник Пентагона Карпентер

В случае вторжения РФ в Украину Карпентер не исключает военных последствий со стороны США Фото: Michael Carpenter‏ / Twitter

"Ответ будет всеобъемлющим. Будут экономические меры, но я уверен, что будут и политические, и дипломатические, а возможно, и военные последствия. Мы хотим дать понять Москве, что в случае вторжения на территорию Украины последствия будут беспрецедентными", – сказал он.

Карпентер добавил, что у НАТО нет планов и намерений размещать ядерное оружие на своем восточном фланге.

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