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В случае вторжения России на территорию Украины последствия будут беспрецедентными – экс-чиновник Пентагона Карпентер

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В случае вторжения РФ в Украину Карпентер не исключает военных последствий со стороны США
В случае вторжения РФ в Украину Карпентер не исключает военных последствий со стороны США
Фото: Michael Carpenter‏ / Twitter

Соединенные Штаты Америки и их союзники не останутся в стороне в случае вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Об этом 21 декабря в интервью "Настоящему времени" заявил посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер.

"Ответ будет всеобъемлющим. Будут экономические меры, но я уверен, что будут и политические, и дипломатические, а возможно, и военные последствия. Мы хотим дать понять Москве, что в случае вторжения на территорию Украины последствия будут беспрецедентными", – сказал он.

Карпентер добавил, что у НАТО нет планов и намерений размещать ядерное оружие на своем восточном фланге.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, угрозы, вторжение, война в Украине, конфликт, Майкл Карпентер
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