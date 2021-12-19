Очень маловероятно, что кто-то пошлет войска в Украину и бросит вызов России – министр обороны Великобритании

Об этом он заявил в интервью журналу The Spectator, видеоверсия которого была обнародована 16 декабря.

По словам Уоллеса, "крайне маловероятно", что Великобритания отправит свои войска в Украину для защиты от РФ.

"Это факт, что [Украина] не является членом НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается послать войска в Украину, чтобы бросить вызов России... Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем. Украинцы знают это", – сказал глава минобороны Великобритании.

Ранее Уоллес высказывался неоднозначно по этому вопросу, говоря, что Великобритания может использовать "оборонительные возможности" против России, отмечает The Spectator.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина будет сама защищаться, но призывал страны Запада помочь стране оружием не только оборонительного, но и наступательного характера.