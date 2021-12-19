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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Очень маловероятно, что кто-то пошлет войска в Украину и бросит вызов России – министр обороны Великобритании

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Уоллес: Мы не должны обманывать людей
Уоллес: Мы не должны обманывать людей
Фото: ЕРА

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает маловероятным, что западные страны помогут Украине войсками, если Россия начнет полномасштабное вторжение в страну.

Об этом он заявил в интервью журналу The Spectator, видеоверсия которого была обнародована 16 декабря. 

По словам Уоллеса, "крайне маловероятно", что Великобритания отправит свои войска в Украину для защиты от РФ. 

"Это факт, что [Украина] не является членом НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается послать войска в Украину, чтобы бросить вызов России... Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем. Украинцы знают это", – сказал глава минобороны Великобритании. 

Ранее Уоллес высказывался неоднозначно по этому вопросу, говоря, что Великобритания может использовать "оборонительные возможности" против России, отмечает The Spectator

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина будет сама защищаться, но призывал страны Запада помочь стране оружием не только оборонительного, но и наступательного характера.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что возле границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Великобритания, вторжение, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Бен Уоллес
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