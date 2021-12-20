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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки". Данилов показал, какое оружие готовят в Украине для встречи "зеленых человечков"

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Винтовки для ВСУ производят в Украине
Винтовки для ВСУ производят в Украине
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетил компанию, которая производит снайперские винтовки для ВСУ. Об этом Данилов написал в Facebook 19 декабря.

"Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда готово! И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства", – написал Данилов.

Он отметил, что винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ.

"А чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", – подчеркнул Данилов. 

Он напомнил, что, как свидетельствуют социологические исследования, многие украинцы в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках, и пообещал, что этого оружия "будет достаточно".

"И конечно, всех с праздником святого Николая!" – добавил секретарь СНБО.

https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/1336862316728015

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Теги: оружие, снайпер, вооружение, снайперы, Алексей Резников, вторжение, ВСУ, Алексей Данилов
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