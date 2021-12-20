"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки". Данилов показал, какое оружие готовят в Украине для встречи "зеленых человечков"

"Украинское оружие должно быть хорошо смазано и всегда готово! И хочу сказать, что ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства", – написал Данилов.

Он отметил, что винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ.

"А чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК", – подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что, как свидетельствуют социологические исследования, многие украинцы в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках, и пообещал, что этого оружия "будет достаточно".

"И конечно, всех с праздником святого Николая!" – добавил секретарь СНБО.