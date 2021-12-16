Американский корабль боевым лазером уничтожил плавучую цель

Тестовый выстрел из установки произвел десантный корабль USS Portland (LPD 27) во время учений в Аденском заливе.
"Твердотельный лазер – демонстратор системы лазерного оружия (LWSD) Mark 2 MOD 0 на борту корабля успешно поразил неподвижную тренировочную цель", – говорится в сообщении. На приложенной фотографии видно, что мишень также была на воде. Что именно это было, не уточняется.
Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more * https://t.co/nYWqgtbLdQ pic.twitter.com/L0xfysIG1q— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 15, 2021
Как пишет Associated Press, оружие LWSD предназначено для противодействия беспилотным катерам и может быть задействовано против дистанционно управляемых лодок со взрывчаткой, которые используют йеменские повстанцы-хуситы в Красном море.
Управление военно-морских исследований выбрало USS Portland для размещения технологии лазерного оружия в 2018 году. В ходе предыдущих испытаний в мае 2020 года этот же корабль использовал лазер, чтобы сбить летающий дрон.
Портленд – транспортный док-амфибия класса "Сан-Антонио", имеет порт приписки в Сан-Диего. Корабль является частью группы Essex Amphibious Ready Group, которая сейчас находится на Ближнем Востоке.
В зону действия Пятого флота США входят Персидский залив, Красное море, Аденский залив, Оманский залив и части Индийского океана, сообщается на сайте ВМС США.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов.