Американский корабль боевым лазером уничтожил плавучую цель

Тестовый выстрел из установки произвел десантный корабль USS Portland (LPD 27) во время учений в Аденском заливе.

"Твердотельный лазер – демонстратор системы лазерного оружия (LWSD) Mark 2 MOD 0 на борту корабля успешно поразил неподвижную тренировочную цель", – говорится в сообщении. На приложенной фотографии видно, что мишень также была на воде. Что именно это было, не уточняется.

Amphibious transport dock ship USS Portland (LPD 27) conducted a high-energy laser weapon system demonstration, Dec. 14, while sailing in the Gulf of Aden. Read more * https://t.co/nYWqgtbLdQ pic.twitter.com/L0xfysIG1q — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) December 15, 2021

Как пишет Associated Press, оружие LWSD предназначено для противодействия беспилотным катерам и может быть задействовано против дистанционно управляемых лодок со взрывчаткой, которые используют йеменские повстанцы-хуситы в Красном море.

Управление военно-морских исследований выбрало USS Portland для размещения технологии лазерного оружия в 2018 году. В ходе предыдущих испытаний в мае 2020 года этот же корабль использовал лазер, чтобы сбить летающий дрон.

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Видео: The War Zone / YouTube