ВМС США опровергли заявление минобороны РФ, что американский эсминец нарушил госграницу России

Свое заявление ВМС США сопроводили фотографией российского корабля, который приблизился к американскому эсминцу Фото: cpf.navy.mil

В заявлении подчеркивается, что американское судно "проводило обычные операции в международных водах Японского моря", когда к нему на расстояние около 60 м приблизился российский эсминец класса Udaloy.

"Взаимодействие было безопасным и профессиональным", – говорится в релизе ВМС США. Там также добавили, что российская сторона заявила о проводимых в акватории учениях с артиллерийскими стрельбами уже после приближения своего корабля к американскому эсминцу.

"USS Chafee всегда проводил операции в соответствии с международным правом и обычаями. Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", – акцентировали в конце документа в американских ВМС.