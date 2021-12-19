Минобороны Литвы выразило готовность передать Украине летальное оружие

Анушаускас заявлял, что "борьба Украины – это также борьба Литвы" Фото: ЕРА

Анушаускас подчеркнул о необходимости "всячески поддерживать Украину", на границе с которой Россия сосредоточила десятки тысяч своих военных.

Глава минобороны Литвы не уточнил, какое оружие может получить Украина, сославшись на то, что "это вопрос многостороннего соглашения" и в это вовлечены несколько государств.

8 декабря Анушаускас привез в Украину часть военной помощи, которую выделило литовское правительство, – бронежилеты и баллистические пояса. "Мы бесплатно предоставляем Вооруженным силам Украины бронежилеты и баллистические пояса. Борьба Украины – это также борьба Литвы", – объяснил он.