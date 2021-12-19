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Венедиктов о проекте РФ о "гарантиях безопасности": Кто уполномочил вас говорить от имени суверенных государств?

Венедиктов считает, что документы опубликованы Москвой ради нагнетания и эскалации
Венедиктов считает, что документы опубликованы Москвой ради нагнетания и эскалации
Фото: ЕРА

Опубликовав проект договора с Соединенными Штатами и НАТО о "гарантиях безопасности", Россия не учла, что бывший Советский Союз, о котором идет речь в документе, – это не только одна республика. Такое мнение 18 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"То, что сейчас опубликовал [президент РФ Владимир] Путин, типа, "никакие военные структуры, ни сотрудничества не может быть с республиками Советского Союза..." Какого Советского Союза? А кто уполномочил вас говорить от имени суверенных государств? А вы Казахстан спросили? А вы Армению и Азербайджан спросили? Я про Украину вообще не говорю", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" отметил, что у НАТО есть договор с каждой отдельной бывшей республикой СССР.

"Существующий договор между Туркменистаном и НАТО, между Таджикистаном и НАТО, между Арменией и НАТО, между Азербайджаном и НАТО, между Молдовой и НАТО, между Казахстаном и НАТО. Вы их спросили, Владимир Владимирович? Вы этим договором пытаетесь запретить это сотрудничество, это видно. Это те самые красные границы, красные линии, о которых [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков говорил и о которых говорил Путин: "Давайте вернемся к ялтинско-потстдамскому миру. Вот это будет зона ответственности России". И [бывший президент США Рональд] Рейган еще до Путина в 1988-м, по-моему, году сказал: "Ялта – больше никогда. Никаких больше линий разделительных не будет. Нет никаких зон ответственности", – объяснил Венедиктов.

Он считает, что документы опубликованы Москвой ради нагнетания и эскалации.

Контекст:

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Молдова, СССР, Ялта, военные, Дмитрий Песков, Армения, Азербайджан, Алексей Венедиктов, Таджикистан, Туркменистан, документы, безопасность, соглашение
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