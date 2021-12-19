Украина попросила США предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot – СМИ

Канал подчеркивает, что администрация США все еще раздумывает, поставлять ли больше вооружений и техники украинцам, после того как уже были предоставлены за последние два месяца противотанковые ракетные комплексы Javelin, центры командования запусками, патрульные катера класса Island, аптечки первой медицинской помощи, защищенные радиостанции, электронное, медицинское оборудование, двигатели, генераторы, запчасти, а также малокалиберное оружие и патроны.

В частности, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил обеспокоенность тем, что такие поставки могут быть расценены Россией как крайне провокационные в тот момент, когда США, Европа и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации. Тем не менее Белый дом не исключает любую помощь Украине, кроме размещения американских войск на территории страны.

Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с Raytheon.