"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права?" Зеленский прокомментировал блокировку Германией поставок Украине оружия

Президент убежден: Россия использует скопления войск на границе с Украиной для шантажа против стран Европы.

"Для чего используются войска, скученные вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом. Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах. Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах", – сказал Зеленский.

Он также прокомментировал недавнюю блокировку Германией поставок оружия для Украины.

"К примеру, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", – подчеркнул президент.