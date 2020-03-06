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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Кремль будет запускать кризисные сценарии в Украине. А наша власть не сможет адекватно реагировать, потому что не готова к этому

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В ожидании неизбежного.

Зеленский все еще не готов к кризисным ситуациям. Это стало окончательно понятно после череды кризисов в начале года, которые показали слабость и растерянность власти в экстремальных условиях. Сначала – Оман, затем – трагедия в Иране, а чуть позже – Новые Санжары. Каждый раз Зеленский оказывался не готов к нелинейным кризисным событиям и показывал свою персональную и командную слабость и растерянность.

К сожалению, это видно не только его критикам, но и всем остальным, кто трезво мыслит и способен анализировать ситуацию. Значит, это уже поняли и наши западные партнеры, и наши враги в Кремле. И если наши партнеры будут просто это учитывать при формировании протоколов реагирования, то в Кремле это могут использовать в своих интересах, запуская кризисы в Украине или создавая искусственные проблемы Зеленскому, чтобы он стал еще более сговорчив и податлив. Ведь целью Кремля остается доминирование в регионе через возвращение Украины в свою орбиту влияния.

А еще у нас ожидаются три гарантированных кризиса. Эпидемия коронавируса, последствия принятия закона о земле и общий политический кризис власти из-за некомпетентности и раскола внутри команды Зе, а также из-за обострения требований олигархов.

Все это настраивает меня не столько на пессимистический лад, сколько подталкивает к пониманию, что надо готовиться к глобальному кризису на государственном уровне. И то, что наши соседи в Запоребрике, которые имеют колоссальный опыт в конфликтологии и профильные аналитические центры, не будут просто ждать, я уверен. Они будут создавать центры напряжения и запускать кризисные сценарии. А власть не сможет адекватно реагировать на эти процессы, потому что не готова и не имеет протоколов реагирования.

Ко всему этому надо добавить и то, что в окружении Зеленского банально нет людей с положительным опытом реагирования в кризисных ситуациях на уровне государства. Прорыв канализации дома или заноза в пальце не считаются такими кризисами, прохождение которых можно было бы зачесть кому-то из прислуги Зеленского как достойный опыт. Осознавая все вышесказанное, всем нам стоит быть хладнокровными и постоянно анализировать все происходящее, а не реагировать эмоционально. Победить можно, лишь объединив усилия против внешней угрозы и внутренних врагов. А то, что в ближайшее время начнутся кризисы, – я не сомневаюсь. И это будет большая удача, если нам удастся выстоять при столь слабой власти. Но иного варианта у нас нет. Пока нет.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Борислав Береза, Владимир Зеленский
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