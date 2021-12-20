Боррель о российских войсках возле Украины: Мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему

"Конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать Украине и ослабить ее. Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему", – написал Боррель.

Он не исключает, что Россия хочет "использовать этот кризис в качестве рычага для достижения заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе, также исключив европейцев из обсуждений".

"Но мы знаем, что наши американские союзники в эту ловушку не попадутся. Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства, и поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили отменить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", – объяснил Боррель.

Высокий представитель ЕС назвал происходящее вокруг Украины и Беларуси "четкими иллюстрациями, если таковые были необходимы, того вида угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация".

"На карту поставлена судьба отдельных стран и обществ, но также и более широкие принципы, лежащие в основе европейского порядка безопасности. Эти события демонстрируют острую потребность ЕС в повышении своего потенциала и средств для действий в сфере безопасности", – считает Боррель.