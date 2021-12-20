Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Украину. Среди причин – РФ и COVID-19 – посольство

Граждане США "должны знать о сообщениях о том, что РФ планирует серьезные военные действия против Украины", отметили в американском посольстве Фото: EPA

"Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", – подчеркивается в сообщении.

The Department of State continues to advise U.S. citizens not to travel to Ukraine due to COVID-19 and to reconsider travel due to increased threats from Russia. Exercise increased caution due to crime and civil unrest. Some areas have increased risks. https://t.co/l0g8wjWOnl — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 20, 2021

Как отметили в посольстве, граждане США "должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины". В ведомстве также напомнили об непредсказуемости условий безопасности, "особенно вдоль границ Украины, в оккупированном РФ Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине".

"Граждане США, решившие поехать в Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины", – сказано в сообщении.

7 декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения РФ на украинскую территорию. В посольстве США заявили, что Штаты пока не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или граждан из Украины.