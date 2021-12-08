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ГСЧС проверила состояние гражданских бомбоубежищ в Киеве

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В ходе проверки внимание было уделено техническому состоянию укрытий в Киеве, отметили в ГСЧС
В ходе проверки внимание было уделено техническому состоянию укрытий в Киеве, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

Сотрудники Главного управления (ГУ) Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проверили состояние простейших гражданских бомбоубежищ в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр ГУ ГСЧС в столице.

Сообщается, что в ходе проверки внимание было уделено техническому состоянию укрытий, наличию указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц, соответствию расположения укрытий карте Google.

"При осмотре защитных сооружений большое внимание уделили проверке входов и выходов, системы вентиляции, системы водоснабжения, канализации и отопления, систем связи и оповещения, инженерных сетей и строительных конструкций, а также ряда других немаловажно-необходимых аспектов, которые обеспечивают нормальные условия жизнедеятельности населения", – подчеркнули в ГУ ГСЧС.

Всего в Киеве насчитывается 514 защитных сооружений и более 5 тыс. сооружений двойного назначения и простейшего укрытия.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4622142764532296

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

Немецкая газета Bild создала карту возможного вторжения России в Украину (в конце января – начале февраля) по оценкам источников из НАТО и украинской разведки. Согласно данным СМИ, один из этапов предполагает наступление на Киев с севера.

Теги: Киев, Украина, Google, ГСЧС, бомбоубежище, оборона, население, проверки
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