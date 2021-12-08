ГСЧС проверила состояние гражданских бомбоубежищ в Киеве

В ходе проверки внимание было уделено техническому состоянию укрытий в Киеве, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр ГУ ГСЧС в столице.

Сообщается, что в ходе проверки внимание было уделено техническому состоянию укрытий, наличию указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц, соответствию расположения укрытий карте Google.

"При осмотре защитных сооружений большое внимание уделили проверке входов и выходов, системы вентиляции, системы водоснабжения, канализации и отопления, систем связи и оповещения, инженерных сетей и строительных конструкций, а также ряда других немаловажно-необходимых аспектов, которые обеспечивают нормальные условия жизнедеятельности населения", – подчеркнули в ГУ ГСЧС.

Всего в Киеве насчитывается 514 защитных сооружений и более 5 тыс. сооружений двойного назначения и простейшего укрытия.