США могут запретить поставки смартфонов в Россию в случае ее вторжения в Украину – СМИ

В РФ может быть ограничен ввоз смартфонов, автомобильных и авиационных компонентов, сообщили СМИ Фото: depositphotos.com

В частности, в РФ может быть ограничен ввоз смартфонов, автомобильных и авиационных компонентов. Принятые ограничения, по словам собеседника, могут серьезно сказаться на потребителях, промышленности и занятости в России.

Отмечается, что потенциальные санкции будут беспрецедентными для РФ.

США планируют провести тесные консультации по вопросу санкций с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которых может затронуть такое решение, и поощрять скоординированные усилия.

По данным Reuters, на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании: Apple (США), Samsung (Южная Корея) и Huawei (КНР).