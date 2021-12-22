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США могут запретить поставки смартфонов в Россию в случае ее вторжения в Украину – СМИ

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В РФ может быть ограничен ввоз смартфонов, автомобильных и авиационных компонентов, сообщили СМИ
В РФ может быть ограничен ввоз смартфонов, автомобильных и авиационных компонентов, сообщили СМИ
Фото: depositphotos.com

Власти США обсуждают возможность ограничения экспорта потребительских и промышленных технологий в Россию в случае ее вторжения в Украину. Об этом 21 декабря пишет Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

В частности, в РФ может быть ограничен ввоз смартфонов, автомобильных и авиационных компонентов. Принятые ограничения, по словам собеседника, могут серьезно сказаться на потребителях, промышленности и занятости в России.

Отмечается, что потенциальные санкции будут беспрецедентными для РФ.

США планируют провести тесные консультации по вопросу санкций с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которых может затронуть такое решение, и поощрять скоординированные усилия.

По данным Reuters, на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании: Apple (США), Samsung (Южная Корея) и Huawei (КНР).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и чиновников писало 15 декабря, что Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры реагирования на возможную эскалацию агрессии РФ. При этом высокопоставленные должностные лица ЕС подчеркивают, что в случае вторжения России, несомненно, будут применены "болезненные меры".

Речь, в частности, идет о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT, а также о заморозке газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС к санкционной политике против Москвы до возможной эскалации со стороны РФ. "Санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не очень интересует", – говорил он 15 декабря.

Теги: Россия, США, Украина, автомобили, санкции, Джо Байден, промышленность, авиация, телефоны, агрессия, нападение, Белый дом, вторжение, смартфон, технологии, ограничения, войска
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