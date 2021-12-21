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В России с 1 февраля вводят стандарт "срочного захоронения трупов в мирное и военное время"

В России подготовились к рытью новых братских могил
В России подготовились к рытью новых братских могил
Фото: depositphotos.com

В России с 1 февраля 2022 года вступает в силу национальный стандарт "Захоронение срочное трупов в военное и мирное время". Документ опубликован на сайтах правовой информации и сайте МЧС РФ. Ведомство отмечает, что ГОСТ носит рекомендательный характер.

Документ описывает действия властей для быстрой организации массовых захоронений тел людей и животных, "погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени".

В документе описаны виды захоронений и принципы выбора мест для них. Также там содержится инструкция для организации братских могил. В качестве примера приводится ситуация: захоронение 1000 погибших в течение трех суток "с момента нанесения ядерного удара". Установлены размеры требуемых в этом случае братских могил и порядок их строительства. Тела предлагается уложить в четыре слоя в мешках либо в гробах, утрамбовать, залить "минеральным вяжущим модификатором" и установить "устройства для абсорбции и нейтрализации радиоактивных, опасных химических веществ и биологических агентов, образующихся при разложении трупов".

Фото: znak.com
Фото: znak.com

Местным властям предписывается в мирное время создавать и накапливать запасы гробов (материалов для изготовления гробов), патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств, хлорной извести, органоминеральных смесей для укрепления грунта.

Для расчета возможных безвозвратных потерь среди населения документ вводит понятие "степени поражения города". Предполагается, что максимальные потери среди незащищенного населения, при котором степень поражения принимается за единицу, составят 30%. В укрытиях погибнет 5% от числа жителей города, в простейших укрытиях – до 10%.

Документ был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, утвержден 13 сентября приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В российских СМИ отмечают, что причина, по которой российским властям понадобилось разрабатывать подобный стандарт, неизвестна. В институте изданию Znak.com отвечать на вопросы о нем отказались, переадресовав в департамент информационной политики МЧС РФ. "Новые Известия" обратились за разъяснениями в Росстандарт, но ответа на запрос в положенные сроки не получили.

Военный эксперт, доверенное лицо президента Владимира Путина на выборах Виктор Баранец в комментарии "Новым известиям" заявил, что норматив готовился полгода и связан в первую очередь с коронавирусом – государство решило "застраховаться на тот случай, если дело пойдет по критическому пути".

Издание, однако, обращает внимание на то, что к сентябрю 2021 года, когда был утвержден документ, смертность от COVID-19 уже была давно известна и прогнозируема, и рытья братских могил не требовала. 

Баранец также заявил, что у России "слишком много военных угроз", и если "Украина нападет на Донецкую и Луганскую республики", то "может сложиться так, что придется вводить войска не только в Донецкую и Луганскую области, но и на большую Украину". "Есть грандиозные планы по мгновенному захвату Калининградской области даже с применением ядерного оружия. И как же тогда будем хоронить? Поодиночке, что ли?" – добавил он.

Другой военный эксперт Александр Гольц считает, что такие потери, при которых могут понадобиться братские могилы, могут быть только при применении оружия массового поражения, и тот, кто готовил эти нормативы, "мыслил категориями либо глобальной эпидемии, либо глобальной войны, в которой будут погибать не только военные, но и мирное население".

Теги: Россия, смерть, Александр Гольц, МЧС РФ, российская агрессия, документы, массовые захоронения, погибшие, могила
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