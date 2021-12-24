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Противостояние между Россией и Украиной, между Россией и НАТО достигло опасного уровня – Чавушоглу

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Чавушоглу заявил, что Турция не будет игнорировать свои близкие отношения с Украиной в ходе российско-украинского конфликта
Чавушоглу заявил, что Турция не будет игнорировать свои близкие отношения с Украиной в ходе российско-украинского конфликта
Фото: EPA

"Глобальная среда безопасности" в мире становится все более хрупкой, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом он сказал 23 декабря на церемонии закрытия виртуального заседания Академии международной безопасности, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Он упомянул такие современные вызовы, как изменение климата, терроризм, кибератаки, неконтролируемая миграция и пандемия, и подчеркнул, что "соперничество великих держав усиливает напряженность в различных регионах", включая Украину, Балканы, Черное море, Тайвань и Южно-Китайское море.

Глава турецкой дипломатии заявил, что противостояние между Россией и Украиной, а также между Россией и НАТО "достигло опасного уровня". Он подчеркнул, что Турция "не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные связи с Россией".

Дипломат констатировал, что в современных условиях одним из наиболее важных аспектов в международных отношениях все еще остается миропорядок, установленный после Второй мировой войны, и выразил сожаление в связи с тем, что, "хотя обновления программного обеспечения приходят на наши мобильные устройства каждые несколько недель, международная система не обновлялась в течение 80 лет". Он подчеркнул, что это затрудняет для глобальной системы, в частности для ООН, поиск решений существующих проблем.

Чавушоглу отметил, что НАТО претерпело трансформацию и пытается адаптироваться к новым реалиям. Основное внимание при этом уделяется усилению "политического измерения" в рамках программы НАТО 2030. Он подчеркнул, что Турция как страна, обладающая второй по мощи армией в НАТО и занимающая пятое место по числу участий в операциях и миссиях Альянса, играет активную роль в этих усилиях.

Контекст:

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

В Офисе президента Украины приветствовали инициативу Эрдогана.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сказала, что "ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, так как, по ее утверждениям, РФ "не является стороной конфликта" на Донбассе.

Теги: Россия, Турция, НАТО, Мевлют Чавушоглу, война в Украине, конфликт, безопасность, МИД Турции
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