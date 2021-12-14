Эрдоган в начале 2022 года посетит Украину, планируется подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией – Кулеба

Эрдоган заявлял, что готов быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах Фото: ЕРА

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма!" – сказал Кулеба.

Планируется, что в ходе визита Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны подпишут ряд соглашений между Украиной и Турцией, в частности о зоне свободной торговли.

Последний раз Зеленский и Эрдоган встречались в сентябре на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев (Киев хочет привлечь к этому процессу Анкару). 17 ноября два президента говорили по телефону.

Предыдущий визит Эрдогана в Киев состоялся 3 февраля 2020 года.

Зеленский совершал визит в Турцию 7–8 августа 2019 года.

Эрдоган в ноябре 2018 года говорил, что Украина и Турция планируют подписать соглашение о ЗСТ до конца 2018 года, однако этого не произошло. В августе 2019 года он призывал финализировать процесс подписания документа.

Бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига в феврале 2020 года говорил, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией готово на 95%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 1 сентября заявляло о перезагрузке переговоров с Турцией по соглашению о зоне свободной торговли.