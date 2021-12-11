ГОРДОН
 
 
МИР

Эрдоган заявил, что соцсети превратились в одну из основных угроз для демократии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эрдоган сообщил о "потоках лжи" в соцсетях
Эрдоган сообщил о "потоках лжи" в соцсетях
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об угрозе социальных сетей для развития демократии. Об этом он сказал 11 декабря в обращении к участникам международного саммита по стратегическим связям в Стамбуле, сообщает государственное агентство "Анадолу".

"На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность. [...] С ростом интереса к социальным сетям набирают обороты потоки лжи, сфабрикованных новостей и дезинформации", – заявил Эрдоган.

По его словам, ложные новости распространяются "ввиду отсутствия эффективных механизмов контроля над виртуальным пространством".

"Социальные сети, воспринимавшиеся на первых порах как "символы свободы", со временем превратились в одну из основных угроз для демократии, заявил президент Турции", – пишет агентство.

"Немецкая волна" отмечала в 2020 году, что Эрдоган за 18 лет на посту президента сумел взять под свой контроль газеты и телевидение, но "оппозиционные политики, активисты и критики режима ушли в социальные сети и создали там альтернативную общественную сферу". Речь идет, в частности, о Twitter, Facebook и YouTube, которые принадлежат американским компаниям.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, социальные сети, демократия, соцсети, саммит, президент, дезинформация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хотелось умереть, такая боль". Победитель "Холостячки" Задворный бросил главную героиню шоу Огневич
"Хотелось умереть, такая боль". Победитель "Холостячки" Задворный бросил главную героиню шоу Огневич
"Иногда было страшно". Чмерковский рассказал о навязчивых поклонницах и матерях, предлагавших ему своих дочерей
"Иногда было страшно". Чмерковский рассказал о навязчивых поклонницах и матерях, предлагавших ему своих дочерей
"Поменяла ориентацию?" Полуголая Maruv показала лесбийский поцелуй. Видео
"Поменяла ориентацию?" Полуголая Maruv показала лесбийский поцелуй. Видео
"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря!" Галкин показал фото Пугачевой в мини-платье с обнаженными плечами
"Не любит Аллочка фотографироваться, а зря!" Галкин показал фото Пугачевой в мини-платье с обнаженными плечами
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами
"Наша прелесть". Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье
"Наша прелесть". Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье
  "Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу
  "Вы понимаете, что у вас видно трусы?" Иван Ургант потроллил Светлану Лободу
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Приставили пистолет к голове". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский рассказал об ограблении матери
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Да снимите вы уже все с себя", "Зажигалочка". Полякова оголила декольте и пах на вручении музыкальной премии
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
  Нежный мусс из ряженки с персиком. Рецепт необычного десерта
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
"Кайфовая", "Киска". Каменских снялась в облегающем грудь и живот платье
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
  "Я в этот праздник верю". alyona alyona в новом клипе снялась голой в ванне с лапшой – певица посвятила трек хейтерам. Видео
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
"Уже сейчас можно получить 100 монет в подарок". Группа Kazka презентовала собственную валюту с использованием технологии блокчейн
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок (135771)
2
"Дала обещание потихоньку возвращаться к жизни". Экс-судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о тяжелом разводе (102959)
3
"К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube (65803)
4
"Ужас ужасный", "Снимите это немедленно", "Нет вкуса". Откровенный наряд Цибульской раскритиковали в сети (48452)
5
"Танцующий миллионер" Вакки в пижаме показал, что делает вместе с молодой возлюбленной (30239)
6
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (29263)
7
"Они подбирали девчонок в "ВИА Гру". Власова рассказала, как пьяная впервые осталась с Костюком в одном купе (28628)
8
"Анфиса, шикарный вид спереди", "А что за полоса до пупка?" Чехова снялась в низких плавках (27204)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS