В феврале 2022 года Эрдоган посетит Украину – посол

У Зеленского и Эрдогана "абсолютное взаимопонимание", сказал посол Фото: ЕРА

У Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского сложились дружеские отношения, у них "абсолютное взаимопонимание", сказал Боднар, отвечая на вопрос о существовании "химии" между президентами.

"Есть хорошие, доверительные отношения и абсолютное взаимопонимание между двумя президентами. Это драйвер нашего стратегического партнерства", – сказал он.

По словам посла, отношения президентов усиливают стратегическое партнерство двух стран.

"Думаю, больше результатов [сотрудничества] мы увидим в ближайшее время. Президент Эрдоган приедет в Украину ориентировочно в начале февраля с целью проведения очередного заседания стратегического совета высокого уровня", – добавил Боднар.

Последний раз Зеленский и Эрдоган общались лицом к лицу в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда также поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев. 17 ноября два президента говорили по телефону.