Турция тайно продала Украине больше дронов Bayraktar, чем сообщалось, и скоро передаст еще – Bloomberg

По их данным, компания Baykar, производитель оружия из Стамбула, с 2019 года продала Украине десятки дронов вместе с ракетами и станциями управления. Заказы еще как минимум на два десятка дронов находятся в стадии разработки.

Кроме этого, Турция и Украина договариваются о новых сделках в области военного сотрудничества, в том числе о совместном производстве в Турции космических ракет, подобных украинскому "Зениту-2". Такие технологии также могут помочь Турции разработать свои баллистические ракеты.

Один из чиновников отметил, что сотрудничество с Киевом не только означает наличие постоянного клиента и поставщика технологий производства двигателей, но добавляет Турции рычаги влияния на Россию.

Официально представители Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество проданных Украине дронов.

Агентство отмечает, что продажа дронов Украине "вызвала гнев в Москве и ухудшила отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным". Согласно заявлению Кремля, в пятницу в телефонном разговоре с Эрдоганом Путин заявил о "провокационной активности" Украины на Донбассе с использованием боевых дронов.

Журналисты Bloomberg подчеркивают, что Украина считает беспилотные летательные аппараты и турецкое партнерство жизненно важными. Отмечается, что президент Владимир Зеленский встречался с Эрдоганом как минимум пять раз с момента вступления в должность в 2019 году, больше, чем любой другой иностранный лидер.