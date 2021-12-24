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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США продолжают призывать РФ отвести войска от границ Украины – Госдепартамент

США призывают РФ "положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике", отметил Прайс
США призывают РФ "положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике", отметил Прайс
Фото: state.gov

Конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в условиях деэскалации, такой как возвращение режима прекращения огня. Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном 23 декабря на сайте ведомства.

"[США] готовы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку ОБСЕ и нормандского процесса. Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минскому соглашению по отводу сил и оружия от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно накопило вдоль границ Украины, и положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике", – подчеркнул Прайс.

Он отметил, что Соединенные Штаты приветствуют договоренности трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе о возвращении к режиму прекращения огня.

"Мы… настоятельно призываем стороны полностью выполнять свои обязательства по обеспечению общей безопасности людей, проживающих в этом районе", – сказал Прайс.

ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня 22 декабря.

23 декабря, несмотря на договоренности, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Франция и Германия призвали соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину.

По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

"Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – сказал Путин.

Теги: Россия, США, Украина, Донбасс, граница, Госдепартамент США, агрессия, нападение, призыв, боевики, вторжение, конфликт, безопасность, режим тишины, спикер, войска, ТКГ, Нед Прайс
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