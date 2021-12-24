США продолжают призывать РФ отвести войска от границ Украины – Госдепартамент

"[США] готовы содействовать выполнению Минских соглашений в поддержку ОБСЕ и нормандского процесса. Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минскому соглашению по отводу сил и оружия от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно накопило вдоль границ Украины, и положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике", – подчеркнул Прайс.

Он отметил, что Соединенные Штаты приветствуют договоренности трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе о возвращении к режиму прекращения огня.

"Мы… настоятельно призываем стороны полностью выполнять свои обязательства по обеспечению общей безопасности людей, проживающих в этом районе", – сказал Прайс.

ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня 22 декабря.

23 декабря, несмотря на договоренности, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Франция и Германия призвали соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины.