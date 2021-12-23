Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

Также в Луганской области беспилотник боевиков (вероятно, "Орлан 10") пересек линию разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих с начала суток не было.

22 декабря трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня.