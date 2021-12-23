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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты трижды нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

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Среди украинских военных 23 декабря потерь не было
Среди украинских военных 23 декабря потерь не было
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины 23 декабря. Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил в Facebook.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, два из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

Также в Луганской области беспилотник боевиков (вероятно, "Орлан 10") пересек линию разграничения.

Потерь среди украинских военнослужащих с начала суток не было.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1263475717478375

22 декабря трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе  договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

В октябре 2021 года в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, перемирие, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО
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