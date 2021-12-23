Залужный: ВСУ поддерживают возвращение к перемирию на Донбассе, но в случае угрозы жизни и здоровью имеют право открывать ответный огонь

"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей, защищают сами себя. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать, и то, что они делали. Но снова-таки обращаю внимание, что мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, даст возможность избежать потерь, которые могли бы быть", – заявил Залужный.

Он уточнил, что режим тишины не запрещает украинским военным открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны российских наемников.

"Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении", – заявил главнокомандующий.