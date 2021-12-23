Залужный: ВСУ поддерживают возвращение к перемирию на Донбассе, но в случае угрозы жизни и здоровью имеют право открывать ответный огонь

"Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задачи. Они охраняют свою родину, защищают своих мирных жителей, защищают сами себя. Конечно, если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать, и то, что они делали. Но снова-таки обращаю внимание, что мы люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, даст возможность избежать потерь, которые могли бы быть", – заявил Залужный.
Он уточнил, что режим тишины не запрещает украинским военным открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны российских наемников.
"Им никто в ответ стрелять и не запрещает. Еще раз обращаю внимание, что речь идет не о запрете вести ответный огонь, а о режиме прекращения огня, о его соблюдении", – заявил главнокомандующий.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
В октябре 2021 года в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.
22 декабря трехсторонняя контактная группа договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.